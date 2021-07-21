Стало відомо, що було у сумці, яку сьогодні знешкодили в аеропорту "Львів"

Правоохоронці встановили жінку, яка була власницею забутої сумки. Власниця розповіла, що в сумці був ноутбук. Жінці нічого не загрожує.

"Встановлено особу жінки, яка забула в аеропорту сумку. Їй нічого не загрожує. Людина випадково забула сумку. За її словами, там був ноутбук", - сказали в поліції.

Кримінальну справу правоохоронці за даним фактом не відкривали.

"Немає чого відкривати, людина забула сумку. Там не було вибухівки. Нічого не сталося, але поліція повинна була перевірити інформацію про підозрілий предмет. Сумка була знешкоджена, бо для її перевірки була загроза", - додали правоохоронці.