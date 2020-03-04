Стало известно, когда суд Болгарии рассмотрит экстрадицию фигуранта дела Гандзюк в Украину

Суд в Болгарии 9 марта рассмотрит апелляцию защиты подозреваемого в организации убийства Екатерины Гандзюк Алексея Левина на решение о его экстрадиции в Украину. Об этом сообщил генеральный прокурор Руслан Рябошапка, передает "Громадське".

Рябошапка отметил, что расследование убийства Гандзюк продвигается.

"Я надеюсь, что суд даст нам возможность привезти его в Украину, и тогда процесс, мне кажется, будет двигаться еще быстрее", - заявил он.

Напомним, 28 февраля адвокат Михаил Величко в комментарии РБК-Украина рассказал, что Левина экстрагируют в Украину в течение 7-12 дней.

Ранее сообщалось, что Украина просит Болгарию экстрагировать Алексея Левина. Запрос на экстрадицию Левина представители Офиса генпрокурора отправили еще в пятницу, 24 января.

Добавим, что фигурант дела об убийстве Екатерины Гандзюк Алексей Левин был арестован на 40 дней решением суда в Бургасе. Кроме того, сообщалось, что Левин изменил внешность, чтобы не быть похожим на фото из Интерпола. Болгарские правоохранители сразу задержали фигуранта дела об убийстве Екатерины Гандзюк Алексея Левина, потому что "красный циркуляр" рядом с его именем от Интерпола появился позже.