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Адвокат назвал сроки экстрадиции в Украину фигуранта дела Гандзюк

Новости » Общество     28.02.2020 - 15:39
Адвокат назвал сроки экстрадиции в Украину фигуранта дела Гандзюк
Фото: Алексей Левин (скрин slidstvo info)

Адвокаты не подавали апелляцию на экстрадицию Левина в Украину

Подозреваемого в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк Алексея Левина экстрагируют в Украину в течение 7-12 дней, адвокаты апелляцию не подавали. Об этом сообщил в комментарии РБК-Украина адвокат Михаил Величко.

Адвокат также сообщил, что адвокаты не подавали апелляцию на решение болгарского суда о его экстрадиции в Украину.

"Апелляцию не подали", - сказал он РБК-Украина.

Ранее сообщалось, что Украина просит Болгарию экстрагировать Алексея Левина. По данным РБК-Украина, запрос на экстрадицию Левина представители Офиса генпрокурора отправили еще в пятницу, 24 января. Теперь Киев ждет ответ болгарской стороны на запрос.

Добавим, что фигурант дела об убийстве Екатерины Гандзюк Алексей Левин был арестован на 40 дней решением суда в Бургасе. Кроме того, сообщалось, что Левин изменил внешность, чтобы не быть похожим на фото из Интерпола.

Болгарские правоохранители не сразу задержали фигуранта дела об убийстве Екатерины Гандзюк Алексея Левина, потому что "красный циркуляр" рядом с его именем от Интерпола появился позже.

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