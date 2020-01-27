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Фигуранту дела Гандзюк Левину сегодня изберут меру пресечения

Новости » Политика     27.01.2020 - 17:33
Фигуранту дела Гандзюк Левину сегодня изберут меру пресечения
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Болгарская прокуратура просит арестовать Левина

Болгарская прокуратура просит суд арестовать Алексея Левина, фигуранта дела об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк, суд состоится сегодня. Об этом говорится в сообщении Генеральной прокуратуры Болгарии.

Сообщается, что районный прокурор Бургаса подал в суд ходатайство о временном аресте Левина сроком на 40 дней. Прокуратура уточняет, что Левин был задержан 25 января на срок 72 часов для обеспечения его последующей экстрадиции в Украину.

Болгарская прокуратура указывает, что инкриминируемые Левину преступления в Украине наказываются лишением свободы на срок от 7 до 10 лет. Кроме того, такое преступление согласуется с Уголовным кодексом Болгарии, который предусматривает наказание от 3 лет лишения свободы до пожизненного заключения.

В ходатайстве, поданном в суд, указывается, что есть реальная опасность того, что Левин может попытаться скрыться от следствия. В поддержку этого тезиса приведен тот факт, что он покинул Украину для избежания правосудия.

Суд по делу Левина должен был начаться в 17:00 по Киеву.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина просит Болгарию об экстрадиции Левина.

Алексея Левина задержали в ходе спецоперации в болгарском Бургасе. Он подозревается в организации нападения на Гандзюк.

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