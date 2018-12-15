Стало відомо, хто стане главою апарату Білого дому

Джона Келлі замінить Мік Малвейні
Президент США Дональд Трамп оголосив новим головою апарату Білого дому Міка Малвейні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.
Так, Мік Малвейні замінить на посаді Джона Келлі, який, в свою чергу, залишить посаду до кінця року.
Дональд Трамп назвав Келлі "великим патріотом", який з відзнакою служив країні.
Президент сказав, що Малвейні "виконав велику роботу, перебуваючи в адміністрації".
"Я з нетерпінням чекаю спільної роботи з ним в цій новій якості", - написав Трамп.
Мік Малвейні - американський політик-республіканець, директор Адміністративно-бюджетного управління з 2017 року. З 2011 по 2017 рр. Малвейні представляв 5-й виборчій округ штату Південна Кароліна у Палаті представників США.
I am pleased to announce that Mick Mulvaney, Director of the Office of Management & Budget, will be named Acting White House Chief of Staff, replacing General John Kelly, who has served our Country with distinction. Mick has done an outstanding job while in the Administration....— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 14, 2018
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що глава апарату Білого дому Джон Келлі покине свій пост в кінці року. За даними ЗМІ, головним кандидатом на заміну Келлі був глава апарату віце-президента США Майка Пенсі Нік Айерс.
Зазначимо, Келлі з січня по липень 2017 року обіймав посаду міністра внутрішньої безпеки США.
7 листопада Трамп звільнив Джеффа Сешнса з посади генпрокурора США. Виконуючим його обов'язки був призначений Меттью Уїтакер, який раніше був главою апарату Сешнса.
Як писало РБК-Україна, Трамп може незабаром оголосити про звільнення міністра внутрішньої безпеки Кірстен Нільсен. Трамп скасував поїздку з Нільсен до військовослужбовців у південний Техас, а також заявив своїм помічникам, що хоче звільнити її як можна швидше. Кілька джерел заявили, що про відставку можуть оголосити вже на поточному тижні.