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Стало відомо, хто стане главою апарату Білого дому

Новини » Політика    15.12.2018 - 02:46
Стало відомо, хто стане главою апарату Білого дому
Фото: Дональд Трамп (nato.int)

Джона Келлі замінить Мік Малвейні

Президент США Дональд Трамп оголосив новим головою апарату Білого дому Міка Малвейні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Так, Мік Малвейні замінить на посаді Джона Келлі, який, в свою чергу, залишить посаду до кінця року.

Дональд Трамп назвав Келлі "великим патріотом", який з відзнакою служив країні.

Президент сказав, що Малвейні  "виконав велику роботу, перебуваючи в адміністрації".

"Я з нетерпінням чекаю спільної роботи з ним в цій новій якості", - написав Трамп.

Мік Малвейні - американський політик-республіканець, директор Адміністративно-бюджетного управління з 2017 року.  З 2011 по 2017 рр. Малвейні представляв 5-й виборчій округ штату Південна Кароліна у Палаті представників США.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що глава апарату Білого дому Джон Келлі покине свій пост в кінці року. За даними ЗМІ, головним кандидатом на заміну Келлі був глава апарату віце-президента США Майка Пенсі Нік Айерс.

Зазначимо, Келлі з січня по липень 2017 року обіймав посаду міністра внутрішньої безпеки США.

7 листопада Трамп звільнив Джеффа Сешнса з посади генпрокурора США. Виконуючим його обов'язки був призначений Меттью Уїтакер, який раніше був главою апарату Сешнса.

Як писало РБК-Україна, Трамп може незабаром оголосити про звільнення міністра внутрішньої безпеки Кірстен Нільсен. Трамп скасував поїздку з Нільсен до військовослужбовців у південний Техас, а також заявив своїм помічникам, що хоче звільнити її як можна швидше. Кілька джерел заявили, що про відставку можуть оголосити вже на поточному тижні.

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