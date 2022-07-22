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Стало известно, когда состоятся государственные похороны Синдзо Абэ

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Токио, Пятница 22 июля 2022 07:10
Стало известно, когда состоятся государственные похороны Синдзо Абэ Фото: стало известно, когда состоятся государственные похороны Синдзо Абэ (kyodonews.net)
Автор: РБК-Украина

В Японии утвердили дату государственных похорон бывшего премьер-министра страны Синдзо Абэ. Официальная церемония состоится 27 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kyodo.

Местом проведения выбрали территорию комплекса "Будокан" - крытой арены боевых искусств, расположенной в Токио вблизи Императорского дворца.

Сейчас японское правительство еще не утвердило протокол мероприятия. Во время церемонии попрощаться с Абэ смогут все те, кто хочет отдать дань уважения бывшему премьер-министру.

К слову, частные похороны Абэ прошли 12 июля. Гражданский кортеж проехал по улицам Токио, чтобы граждане могли попрощаться с политиком. После этого тело экспремьера кремировали, его прах забрала вдова.

Напомним, Абэ был смертельно ранен 8 июля во время выступления в японском городе Нара. Нападавший выстрелил в политика дважды. Бывшего премьер-министра с сильным кровотечением госпитализировали на вертолете, но не успели спасти.

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Япония Синдзо Абэ
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