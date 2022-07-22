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Стало відомо, коли відбудеться державний похорон Сіндзо Абе

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Токіо, П'ятниця 22 липня 2022 07:10
Стало відомо, коли відбудеться державний похорон Сіндзо Абе Фото: cтало відомо, коли відбудеться державний похорон Сіндзо Абе (kyodonews.net)
Автор: РБК-Україна

У Японії затвердили дату державного похорону колишнього прем'єр-міністра країни Сіндзо Абе. Офіційна церемонія відбудеться 27 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kyodo.

Місцем проведення обрали територію комплексу "Будокан" - критої арени бойових мистецтв, розташованої у Токіо поблизу Імператорського палацу.

Наразі японський уряд ще не затвердив протокол заходу. Під час церемонії попрощатися з Абе зможуть усі ті, хто хоче віддати шану колишньому прем'єр-міністру.

До слова, приватний похорон Абе пройшов 12 липня. Цивільний кортеж проїхав вулицями Токіо, щоб громадяни могли попрощатися із політиком. Після цього тіло експрем'єра кремували, його прах забрала вдова.

Нагадаємо, Абе був смертельно поранено 8 липня під час виступу в японському місті Нара. Нападник вистрілив у політика двічі. Колишнього прем'єр-міністра із сильною кровотечею госпіталізували на гелікоптері, але не встигли врятувати.

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