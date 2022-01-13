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Зеленский поручил расширить ограничения для олигархов за границей, - Малюська

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Украина, Четверг 13 января 2022 00:47
Зеленский поручил расширить ограничения для олигархов за границей, - Малюська Фото: Денис Малюська, министр юстиции Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Скороход

Президент Украины Владимир Зеленский на последнем заседании СНБО поручил отработать механизм, позволяющий расширить ограничения для олигархов за границей. Об этом рассказал министр юстиции Украин Денис Малюська.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра юстиции в эфире телеканала Рада.

По его словам, 30 декабря Заленский поручил СНБО отработать механизм взаимодействия с международными и иностранными партнерами для того, чтобы статус олигарха и связанные с ним ограничения не оставались исключительно в пределах страны.

"Чтобы наши партнеры тоже реагировали, тоже устанавливали дополнительные контроли по активам и деятельности таких лиц за рубежом", - заявил Малюська.

Он отметил, что статус олигарха автоматически приведет к препятствиям для таких лиц ведения бизнеса за рубежом.

"Но мы бы хотели, чтобы это было также нормативно урегулировано, а не только на процедурах комплаенса западных бизнес-компаний", - сказал он.

Напомним, что этой весной СНБО внесет в реестр первых олигархов. Об этом заявил Данилов.

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