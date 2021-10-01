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В СН допустили отставку Уруского: его может заменить нардеп

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Трускавец, Пятница 01 октября 2021 21:38
В СН допустили отставку Уруского: его может заменить нардеп Фото: в СН допустили возможность отставки вице-премьера Олега Уруского (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко допустил возможность отставки вице-премьера по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского. Сменить его на этом посту может нардеп Дмитрий Наталуха.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг Корниенко.

"У нас большой кадровый потенциал нашей команды в Верховной раде. И за эти два года много глав комитетов проявили себя наилучшим образом, не только как законотворцы, но и как менеджеры", - сказал он, отвечая на вопрос о том, может ли пост вице-премьера Уруского занять глава комитета ВР по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха.

Корниенко отметил, что большинство глав комитетов от СН могли бы работать в исполнительной власти, и Дмитрий Наталуха - не исключение.

"Он очень профессионален в этой сфере, у него есть последовательная позиция по поддержке национальной экономики в первую очередь", - добавил глава партии.

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Слуга народа Дмитрий Наталуха Олег Урyский
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