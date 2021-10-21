В Германии намерены избрать нового канцлера после 6 декабря

Три немецкие партии, работающие над формированием нового коалиционного правительства, намерены завершить переговоры к концу ноября. При этом они намерены избрать нового канцлера после 6 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Предполагается, что им станет глава социал-демократов и действующий министр финансов Олаф Шольц.

Выступая на фоне начала официальных коалиционных переговоров между СДПГ, "зелеными" и Свободными демократами (СвДП), генеральный секретарь СДПГ Ларс Клингбайль сказал, что цель состоит в том, чтобы 22 специализированные рабочие группы по вопросам политики представили свои доклады к 10 ноября.

Высокопоставленные представители других партий заявили, что они оптимистично настроены на успех переговоров, а Фолькер Виссинг, генеральный секретарь дружественных к бизнесу Свободных демократов, сказал, что предварительные переговоры были обнадеживающими.