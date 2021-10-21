ru ua
Чт, 21 октября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

В Германии намерены избрать нового канцлера после 6 декабря

Новина українською →
Четверг 21 октября 2021 20:10
В Германии намерены избрать нового канцлера после 6 декабря Фото: кандидат в канцлеры Германии от СДПГ Олаф Шольц (GettyImages)
Автор: Валерия Полищук

Три немецкие партии, работающие над формированием нового коалиционного правительства, намерены завершить переговоры к концу ноября. При этом они намерены избрать нового канцлера после 6 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Предполагается, что им станет глава социал-демократов и действующий министр финансов Олаф Шольц.

Выступая на фоне начала официальных коалиционных переговоров между СДПГ, "зелеными" и Свободными демократами (СвДП), генеральный секретарь СДПГ Ларс Клингбайль сказал, что цель состоит в том, чтобы 22 специализированные рабочие группы по вопросам политики представили свои доклады к 10 ноября.

Высокопоставленные представители других партий заявили, что они оптимистично настроены на успех переговоров, а Фолькер Виссинг, генеральный секретарь дружественных к бизнесу Свободных демократов, сказал, что предварительные переговоры были обнадеживающими.

Напомним, социал-демократическая партия Германии победила на выборах в Бундестаг, набрав 25,7% голосов.

Так, в новом составе парламента Германии будет 735 депутатов вместо 709 в предыдущем.

Читайте РБК-Украина в Google News
Германия
NEWS
Два максимума за все время пандемии: в Украине более 22 тысяч новых COVID-случаев и 546 смертей
Два максимума за все время пандемии: в Украине более 22 тысяч новых COVID-случаев и 546 смертей
DAILY
Вакцинируйся или плати. Что происходит на вокзалах Киева после начала локдауна
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Вакцинируйся или плати. Что происходит на вокзалах Киева после начала локдауна