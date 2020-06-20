Стало известно, когда "Слуга народа" назовет своего кандидата в меры Киева

Ожидается, что с кандидатом определятся через несколько недель
"Слуга народа" представит своего кандидата в мэры Киева через несколько недель. Столице нужен хороший менеджер.
Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина".
По его словам, на данном этапе провели первый раунд встреч с президентом всех вероятных кандидатов от "Слуги народа".
"Мы провели первые социологические исследования, на которые будут ориентироваться так называемые внутрифракционные праймериз. Я думаю, что через несколько недель мы уже выйдем с кандидатом", - заявил Тимошенко.
Он также добавил, что кандидат от "Слуги народа" составит достойную конкуренцию Виталию Кличко.
Тимошенко отметил, что в "Слуге народа" ищут кандидата, который является "хорошим менеджером",
"Все движется в Киеве не такими темпами, как поступления в бюджет. Куда-то эти деньги деваются. Поэтому нужен хороший менеджер, который будет вкладывать и в инфраструктуру города, и в те потребности, которые есть в городе", - отметил он.
Ранее сообщалось, что для определения кандидата в мэры Киева "Слуга народа" планирует провести несколько этапов внутрипартийных выборов.
РБК-Украина писало, что участие в праймериз подтвердили 5 кандидатов.
Автор: Инна Собора