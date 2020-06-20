Стало відомо, коли "Слуга народу" назве свого кандидата у мери Києва

"Слуга народу" представить свого кандидата в мери Києва через кілька тижнів. Столиці потрібен хороший менеджер.

Про це заявив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" на каналі "Україна".

За його словами, на даному етапі провели перший раунд зустрічей з президентом всіх ймовірних кандидатів від "Слуги народу".

"Ми провели перші соціологічні дослідження, на які будуть орієнтуватися так звані внутрішньофракційні праймеріз. Я думаю, що через декілька тижнів ми вже вийдемо з кандидатом", - заявив Тимошенко.

Він також додав, що кандидат від "Слуги народу" складе гідну конкуренцію Віталію Кличку.

Тимошенко зазначив, що "Слуги народу" шукають кандидата, який є "хорошим менеджером",

"Все рухається в Києві не такими темпами, як надходження до бюджету. Куди ці гроші діваються. Тому потрібен хороший менеджер, який буде вкладати і в інфраструктуру міста, і в ті потреби, які є в місті", - зазначив він.

Раніше повідомлялося, що для визначення кандидата в мери Києва "Слуга народу" планує провести кілька етапів внутрішньопартійних виборів.

РБК-Україна писало, що участь у праймеріз підтвердили 5 кандидатів.