Стало известно, сколько журналистов умерли от COVID в Европе и Украине

Фото: тест на коронавирус (УНИАН)

В Европе от СOVID-19 умерли более 90 журналистов. В частности, в Украине жертвами болезни стали 14 журналистов.

Об этом сообщает пресс-служба Национального союза журналистов Украины.

"С начала эпидемии более 600 журналистов из 59 различных стран мира умерли от COVID-19. Такие данные обнародовала неправительственная организация "Кампания Пресс-эмблемы". В Украине, по данным Национального союза журналистов Украины, от коронавируса умерли 14 журналистов, преимущественно пенсионного возраста", - указывается в сообщении.

Отмечается, что среди европейских стран наибольшие показатели смертности в Италии - 40 подтвержденных жертв в год. В Турции умерли 17 сотрудников СМИ, 13 - в Великобритании, 6 - в Испании и пять - во Франции.

Большинство коллег были журналистами-фрилансерами и фотографами. Также зафиксировали минимум по одной смерти в Австрии, Азербайджане, Бельгии, Болгарии, Германии и Швейцарии.

В России жертвами коронавирусной болезни стали 8 сотрудников СМИ.

"В Украине преимущественно жертвами болезни стали ветераны журналистики, пожилые люди. Но также от осложнений, вызванных коронавирусом, умирают и моложе возрастом работники СМИ", - информируют в НСЖУ.

Напомним, с начала 2020 года зафиксировано 74 случая физической агрессии в отношении журналистов. В осенние месяцы зарегистрировали 25 инцидентов.