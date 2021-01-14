Стало відомо, скільки журналістів померли від COVID у Європі та Україні

Фото: тест на коронавірус (УНІАН)

У Європі від СOVID-19 померли понад 90 журналістів. Зокрема, в Україні жертвами хвороби стали 14 журналістів.

Про це повідомляє прес-служба Національної спілки журналістів України.

"Від початку епідемії понад 600 журналістів із 59 різних країн світу померли від COVID-19. Такі дані оприлюднила неурядова організація "Кампанія Прес-Емблеми". В Україні, за даними Національної спілки журналістів України, від коронавірусу померло 14 журналістів, переважно пенсійного віку", - вказано у повідомленні.

Зазначається, що серед європейських країн найбільші показники смертності в Італії - 40 підтверджених жертв за рік. У Туреччині померли 17 співробітників ЗМІ, 13 - у Великобританії, 6 - в Іспанії та 5 - у Франції.

Переважна частина колег були журналістами-фрілансерами та фотографами. Також зафіксували щонайменше по одній смерті в Австрії, Азербайджані, Бельгії, Болгарії, Німеччині та Швейцарії.

У Росії жертвами коронавірусної хвороби стали 8 співробітників ЗМІ.

"В Україні переважно жертвами хвороби стали ветерани журналістики, люди похилого віку. Але також від ускладнень, викликаних коронавірусом, помирають і молодші за віком працівники ЗМІ", - інформують у НСЖУ.

Нагадаємо, з початку 2020 року зафіксовано 74 випадки фізичної агресії щодо журналістів. В осінні місяці зареєстрували 25 інцидентів.