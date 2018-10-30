Стало известно, сколько жилых домов в Киеве остаются без теплоснабжения

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В столице без теплоснабжения остаются 4% жилых домов

В Киеве по состоянию на 30 октября временно без теплоснабжения остаются 4% жилых домов, которые обслуживаются коммунальными жилищно-эксплуатационными участками. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

"По состоянию на 30 октября коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" подало теплоноситель на все дома, которые обслуживаются коммунальными жилищно-эксплуатационными участками. В связи с повреждением тепловых сетей, возникших в процессе подачи теплоносителя, временно без теплоснабжения остаются 4% жилых домов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что дома ОСМД, ЖСК, ведомственные и инвестиционные подключены на 65%, поскольку тепло туда подается по индивидуальным заявкам, то есть по их собственному решению.

Добавим, что за период подключения жилых домов к отоплению коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" ликвидировало более 600 повреждений тепловых сетей.

Напомним, в Киеве по состоянию на 24 октября к услуге централизованного отопления подключены 72% жилых домов.

Киевская городская государственная администрация приняла решение о начале отопительного сезона с 15 октября. До этого "Нафтогаз" и "Киевтеплоэнерго" подписали договор на поставку газа. КП будет получать газ на льготных условиях для предприятий, которые обеспечивают тепловой энергией населения и прочих защищенных потребителей.