Стало відомо, скільки житлових будинків у Києві залишаються без теплопостачання

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У столиці без теплопостачання залишаються 4% житлових будинків

У Києві станом на 30 жовтня тимчасово без теплопостачання залишаються 4% житлових будинків, які обслуговуються комунальними житлово-експлуатаційними ділянками. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

"Станом на 30 жовтня комунальне підприємство «Київтеплоенерго» подало теплоносій на усі будинки, що обслуговуються комунальними житлово-експлуатаційними дільницями. У зв’язку із пошкодженням теплових мереж, що виникли у процесі подачі теплоносія, тимчасово без теплопостачання залишаються 4% житлових будинків", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що будинки ОСББ, ЖБК, відомчі та інвестиційні підключені на 65%, оскільки тепло туди подається за індивідуальними замовленнями, тобто за їх власним рішенням.

Додамо, що за період підключення житлових будинків до опалення комунальне підприємство "Київтеплоенерго" ліквідувало понад 600 пошкоджень теплових мереж.

Нагадаємо, у Києві станом на 24 жовтня до послуги централізованого опалення підключені 72% житлових будинків.

Київська міська державна адміністрація прийняла рішення про початок опалювального сезону з 15 жовтня. До цього "Нафтогаз" і "Київтеплоенерго" підписали договір на постачання газу. КП буде отримувати газ на пільгових умовах для підприємств, які забезпечують тепловою енергією населення та інших захищених споживачів.