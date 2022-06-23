Стало известно, сколько зерна РФ уже украла в Украине и куда вывозит

Россия уже украла из временно захваченных Херсонской и Запорожской областей 500 тысяч тонн зерна. Для вывоза Кремль использует до десятка своих и сирийских кораблей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий QHA посла Украины в Турции Василия Боднара.
"По нашей информации, уже вывезено более 500 тысяч тонн этого зерна. Это делается с использованием российских и сирийских кораблей, их до десятка используется", - сказал Боднар.
По его словам, это зерно Россия ворует с оккупированных территорий Херсонской, Запорожской областей. Оно было "на хранении, было в частной и коммунальной собственности, вывозит его с территории оккупированного Крыма через два порта".
"Нам об этом известно, обращаемся в соответствующие органы иностранных государств с тем, чтобы они соответствующим образом реагировали...", - добавил посол.
При этом, по словам посла, украденное на территории Украины зерно вывозится в Сирию, Ливан, Египет, также корабли заходят в некоторые порты Турции.
Как сообщалось ранее, посол Украины в Турции Василий Боднар заявлял, что Турция входит в число стран, покупающих зерно, которое Россия украла у Украины.
При этом Турция намерена покупать украинское зерно со скидкой более чем в 25%. Такая договоренность была достигнута с украинской стороной.
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