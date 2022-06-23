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Стало відомо, скільки зерна РФ вже вкрала в Україні та куди вивозить

Фото: зерно (flickr.com)
Автор: Наталія Гурковська

Росія вже викрала з тимчасово захоплених Херсонської та Запорізької областей 500 тисяч тонн зерна. Для його вивезення Кремль використовує до десятка своїх та сирійських кораблів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар QHA посла України в Туреччині Василя Боднара.

"За нашою інформацією, вивезено вже більше 500 тисяч тонн цього зерна. Це робиться з використанням російських та сирійських кораблів, їх до десятка використовується", - сказав Боднар.

За його словами, це зерно Росія краде з окупованих територій Херсонської, Запорізької областей. Воно було "на зберіганні, було у приватній та комунальній власності, вивозить його з території окупованого Криму через два порти".

"Нам про це відомо, звертаємося до відповідних органів іноземних держав з тим, щоб вони відповідним чином реагували...", - додав посол.

При цьому, за словами посла вкрадене на території України зерно вивозиться в Сирію, Ліван, Єгипет, також кораблі заходять до деяких портів Туреччини.

Як повідомлялось раніше, посол України в Туреччині Василь Боднар заявляв, що Туреччина входить до числа країн, які купують зерно, яке Росія вкрала в України.

При цьому Туреччина має намір купувати українське зерно зі знижкою більш ніж у 25%. Такої домовленості було досягнуто з українською стороною.

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