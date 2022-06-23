Стало відомо, скільки зерна РФ вже вкрала в Україні та куди вивозить

"За нашою інформацією, вивезено вже більше 500 тисяч тонн цього зерна. Це робиться з використанням російських та сирійських кораблів, їх до десятка використовується", - сказав Боднар.

За його словами, це зерно Росія краде з окупованих територій Херсонської, Запорізької областей. Воно було "на зберіганні, було у приватній та комунальній власності, вивозить його з території окупованого Криму через два порти".

"Нам про це відомо, звертаємося до відповідних органів іноземних держав з тим, щоб вони відповідним чином реагували...", - додав посол.

При цьому, за словами посла вкрадене на території України зерно вивозиться в Сирію, Ліван, Єгипет, також кораблі заходять до деяких портів Туреччини.