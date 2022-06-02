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Стало известно, сколько защитников Украины с 24 февраля получили государственные награды

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Киев, Четверг 02 июня 2022 06:43
Стало известно, сколько защитников Украины с 24 февраля получили государственные награды ВСУ (Фото: president.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

С начала российского вторжения в Украину орденами и медалями отмечено уже 17 тысяч 86 защитников страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение президента Украины Владимира Зеленского.

"Подписал сегодня два новых указа о награждении наших героев. 380 участников боевых действий отмечены наградами. Всего с начала полномасштабной войны уже 17 тысяч 86 защитников и защитниц Украины получили ордена и другие награды", – отметил президент Украины.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский наградил орденом князя Ярослава Мудрого II степени двух польских чиновников. Также глава государства присвоил звание города-Спасителя польскому Жешуву. Соответствующий приказ он подписал перед визитом президента Польши Анджея Дуды.

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