Стало известно, сколько защитников Украины с 24 февраля получили государственные награды
С начала российского вторжения в Украину орденами и медалями отмечено уже 17 тысяч 86 защитников страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение президента Украины Владимира Зеленского.
"Подписал сегодня два новых указа о награждении наших героев. 380 участников боевых действий отмечены наградами. Всего с начала полномасштабной войны уже 17 тысяч 86 защитников и защитниц Украины получили ордена и другие награды", – отметил президент Украины.
Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский наградил орденом князя Ярослава Мудрого II степени двух польских чиновников. Также глава государства присвоил звание города-Спасителя польскому Жешуву. Соответствующий приказ он подписал перед визитом президента Польши Анджея Дуды.
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