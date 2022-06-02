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Стало відомо, скільки захисників України з 24 лютого отримали державні нагороди

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Київ, Четвер 02 червня 2022 06:43
Стало відомо, скільки захисників України з 24 лютого отримали державні нагороди ВСУ (Фото: president.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

З початку російського вторгнення в Україну орденами і медалями відзначено вже 17 тисяч 86 захисників країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення президента України Володимира Зеленського.

"Підписав сьогодні два нових укази про нагородження наших героїв. 380 учасників бойових дій відзначені нагородами. Всього з початку повномасштабної війни вже 17 тисяч 86 захисників і захисниць України отримали ордени та інші нагороди", – зазначив президент України.

Раніше повідомлялося, що Володимир Зеленський нагородивІл орденом князя Ярослава Мудрого II ступеня двох польських чиновників. Також глава держави присвоїв звання міста-Спасителя польському Жешуву. Відповідний наказ він підписав перед візитом президента Польщі Анджея Дуди.

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