ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Первые перестановки. Кубраков уволил директора порта "Южный"

Новина українською →
Киев, Пятница 28 мая 2021 14:21
Первые перестановки. Кубраков уволил директора порта "Южный" Фото: Александр Кубраков (facebook.com/Ukravtodor)
Автор: РБК-Украина

Министр инфраструктуры Александр Кубраков решил уволить Сергея Ковшара из порта "Южный". На МТП "Южный" он исполнял обязанности директора и занимал должность заместителя директора по экономике и финансам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на копию соответствующего решения.

Как отмечается в приказе, решение вступает в силу 28 мая 2021 года.

Контроль за исполнением этого приказа Кубраков оставил за собой.

Первые перестановки. Кубраков уволил директора порта &quot;Южный&quot;

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что промышленники обратились к министру инфраструктуры Александру Кубракову и премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой повлиять на ситуацию в порту "Южный" и возобновить перевалку экспортных грузов в нормальном режиме.

Как отмечалось в письме, Ковшара подозревают в наличии конфликта интересов и возможных коррупционных связях с частными стивидорными компаниями и их должностными лицами.

Ранее в ОП "Укрметалугпром" также заявляли, что руководство порта "Южный" сознательно блокирует работу предприятия и фактически уничтожает его в интересах частного терминала "ТИС".

Как известно, Сергей Ковшар был назначен и.о. главы МТП "Южный" в августе 2020 года.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика порт Южный Александр Кубраков
NEWS
Генсек НАТО допускает, что Беларусь могла посадить лайнер Ryanair в координации с Россией
Генсек НАТО допускает, что Беларусь могла посадить лайнер Ryanair в координации с Россией
DAILY
Опасные игры. Зачем Россия перекрыла Керченский пролив и чем может ответить Украина
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Опасные игры. Зачем Россия перекрыла Керченский пролив и чем может ответить Украина