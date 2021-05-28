Первые перестановки. Кубраков уволил директора порта "Южный"

Министр инфраструктуры Александр Кубраков решил уволить Сергея Ковшара из порта "Южный". На МТП "Южный" он исполнял обязанности директора и занимал должность заместителя директора по экономике и финансам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на копию соответствующего решения.

Контроль за исполнением этого приказа Кубраков оставил за собой.

Как отмечается в приказе, решение вступает в силу 28 мая 2021 года.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что промышленники обратились к министру инфраструктуры Александру Кубракову и премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой повлиять на ситуацию в порту "Южный" и возобновить перевалку экспортных грузов в нормальном режиме.

Как отмечалось в письме, Ковшара подозревают в наличии конфликта интересов и возможных коррупционных связях с частными стивидорными компаниями и их должностными лицами.

Ранее в ОП "Укрметалугпром" также заявляли, что руководство порта "Южный" сознательно блокирует работу предприятия и фактически уничтожает его в интересах частного терминала "ТИС".

Как известно, Сергей Ковшар был назначен и.о. главы МТП "Южный" в августе 2020 года.