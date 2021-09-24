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Стало известно, сколько украинцев вернулись из Афганистана

Автор: Наталья Скороход

В четверг, 23 сентября, Украина эвакуировала их Афганистана 96 человек. Часть из них - граждане Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

23 сентября в киевском аэропорту Борисполь приземлился самолет с 96 гражданами, эвакуированными из Афганистана. Среди них было 30 украинцев, а остальные - лица с удостоверением на постоянное место жительство в Украине и люди, на возврат которых давали запросы Ватикан и Канада.

"Сегодня вернулись в Украину - 30 граждан Украины и члены их семей, 9 человек с правом на постоянное проживание в Украине, 18 человек по запросу Ватикана, 2 человека по запросу Канады", - уточнили в Министерстве обороны.

По словам заместительницы министра обороны Украины Анны Маляр, Украина будет продолжать работу по возвращению своих граждан из Афганистана домой. Но политическая ситуация в Афганистане сейчас непростая, поэтому это сложная работа.

"Такие операции - это история о сильной и ответственной Украине, о профессионализме ведомств, задействованных в операции, о том, что мы способны помогать другим странам", - отметила Маляр.

Напомним, что сегодня в Украину прибыл рейс с эвакуированными из Афганистана гражданами. На борту самолета было больше 90 человек.

Ранее сообщалось, что в Афганистане все еще остаются 150 украинцев, которые хотят вернуться домой. Об этом сообщал секретарь РНБО Алексей Данилов.

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Афганистан