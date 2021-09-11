В Афганистане остаются 159 украинцев. В СНБО обещают вернуть их домой

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Данилова в интервью "Радио Свобода".

"Мы обязательно заберем всех наших граждан из Афганистана. Как это будет, какими рейсами, как это будет происходить, на сегодня 159 граждан имеют желание покинуть страну, мы сделаем так, чтобы они вернулись домой", - сказал Данилов.