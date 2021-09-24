Стало відомо, скільки українців повернулися з Афганістану

23 вересня в київському аеропорту Бориспіль приземлився літак з 96 громадянами, евакуйованими з Афганістану. Серед них було 30 українців, а решта - особи з посвідченням на постійне місце проживання в Україні та люди, на повернення яких давали запити Ватикан і Канада.

"Сьогодні повернулися в Україну - 30 громадян України та члени їх сімей, 9 осіб з правом на постійне проживання в Україні, 18 осіб за запитом Ватикану, 2 особи за запитом Канади", - уточнили в Міністерстві оборони.

За словами заступниці Міністра оборони України Ганни Маляр, Україна продовжуватиме роботу з повернення своїх громадян з Афганістану додому. Але політична ситуація в Афганістані зараз непроста, тому це складна робота.

"Такі операції - це історія про сильну та відповідальну Україну, про фаховість відомств, які задіяні в операції, про те, що ми спроможні допомагати іншим країнам", - зазначила Маляр.