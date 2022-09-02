Стало известно, сколько представители МАГАТЭ будут оставаться на ЗАЭС

"Нам следует избежать значительной ядерной катастрофы. Именно поэтому мы провели свою оценку для того, чтобы оценить все составляющие и дать вам заключение. Как я и говорил, я там был и будут оставаться наши представители в течение определенного времени вплоть до стабилизации ситуации. Пока не станет ситуация более стабильной", - отметил он.

По его словам, МАГАТЭ на станции будет оставаться столько, сколько будет нужно.