Стало известно, сколько представители МАГАТЭ будут оставаться на ЗАЭС

Представители Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) будут оставаться на захваченной россиянами Запорожской АЭС до стабилизации ситуации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг главы МАГАТЭ Рафаэля Мариано Гросси.
"Нам следует избежать значительной ядерной катастрофы. Именно поэтому мы провели свою оценку для того, чтобы оценить все составляющие и дать вам заключение. Как я и говорил, я там был и будут оставаться наши представители в течение определенного времени вплоть до стабилизации ситуации. Пока не станет ситуация более стабильной", - отметил он.
По его словам, МАГАТЭ на станции будет оставаться столько, сколько будет нужно.
Напомним, ранее Гросси объявил, что на постоянной основе на Запорожской АЭС будут оставаться два представителя МАГАТЭ. На сегодня там работают шестеро экспертов.
Он также подчеркнул, что российские представители на ЗАЭС показали миссии все, о чем оно просила. Таким образом, он опроверг домыслы о том, что в ходе короткого визита они не успели нормально осмотреть станцию.
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