Стало відомо, скільки представники МАГАТЕ залишатимуться на ЗАЕС

Представники Міжнародного агентства з атомної енергетики (МАГАТЕ) залишатимуться на захопленій росіянами Запорізькій АЕС до стабілізації ситуації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг глави МАГАТЕ Рафаеля Маріано Гроссі.
"Нам слід уникнути значної ядерної катастрофи. Саме тому ми провели свою оцінку для того, щоб оцінити всі складові і дати вам висновок. Як я і говорив, я там був і залишатимуться наші представники протягом певного часу аж до стабілізації ситуації. Поки не стане ситуація більш стабільною", - зазначив він.
За його словами, МАГАТЕ на станції залишатиметься стільки, скільки буде потрібно.
Нагадаємо, раніше Гроссі оголосив, що на постійній основі на Запорізькій АЕС залишатимуться два представники МАГАТЕ. На сьогодні там працюють шестеро експертів.
Він також підкреслив, що російські представники на ЗАЕС показали місії все, про що вона просила. Таким чином, він спростував домисли про те, що в ході короткого візиту вони не встигли нормально оглянути станцію.
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