RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Стало відомо, скільки представники МАГАТЕ залишатимуться на ЗАЕС

Фото: глава МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссії (GettyImages)
Автор: Юлія Бойко

Представники Міжнародного агентства з атомної енергетики (МАГАТЕ) залишатимуться на захопленій росіянами Запорізькій АЕС до стабілізації ситуації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг глави МАГАТЕ Рафаеля Маріано Гроссі.

"Нам слід уникнути значної ядерної катастрофи. Саме тому ми провели свою оцінку для того, щоб оцінити всі складові і дати вам висновок. Як я і говорив, я там був і залишатимуться наші представники протягом певного часу аж до стабілізації ситуації. Поки не стане ситуація більш стабільною", - зазначив він.

За його словами, МАГАТЕ на станції залишатиметься стільки, скільки буде потрібно.

Нагадаємо, раніше Гроссі оголосив, що на постійній основі на Запорізькій АЕС залишатимуться два представники МАГАТЕ. На сьогодні там працюють шестеро експертів.

Він також підкреслив, що російські представники на ЗАЕС показали місії все, про що вона просила. Таким чином, він спростував домисли про те, що в ході короткого візиту вони не встигли нормально оглянути станцію.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запорожская АЭСМАГАТЭ