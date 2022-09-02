Стало відомо, скільки представники МАГАТЕ залишатимуться на ЗАЕС

"Нам слід уникнути значної ядерної катастрофи. Саме тому ми провели свою оцінку для того, щоб оцінити всі складові і дати вам висновок. Як я і говорив, я там був і залишатимуться наші представники протягом певного часу аж до стабілізації ситуації. Поки не стане ситуація більш стабільною", - зазначив він.

За його словами, МАГАТЕ на станції залишатиметься стільки, скільки буде потрібно.