UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Стало известно, сколько с начала войны в Киеве разрушено домов, школ и детсадов

Фото: с начала войны в Киеве из-за обстрелов повреждены 200 домов (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

С начала полномасштабного российского вторжения в Киеве из-за обстрелов повреждены более 200 домов. Также разрушены 46 школ и 30 детсадов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко в Telegram.

"В столице обстрелами повреждены более 200 жилых домов. Подверглись разрушениям также 46 школ, 30 детских садов и более 70 объектов городской инфраструктуры", - написал Кличко.

По словам мэра столицы, сейчас заканчивается исчисление стоимости восстановления поврежденных домов и т. д.

"Мы заканчиваем их обследовать и разрабатываем сметы, чтобы определиться с объемом работ и стоимостью восстановления поврежденного жилья и объектов. Мы все отстроим! Киев выстоит, Украина одержит победу!"- добавил Кличко.

Напомним, 28 апреля российские военные нанесли ракетные удары по Киеву, в результате которого было попадание в жилой дом в Шевченковском районе столицы, тогда погиб один человек.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Виталий КличкоКиев