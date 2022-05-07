Стало известно, сколько с начала войны в Киеве разрушено домов, школ и детсадов

"В столице обстрелами повреждены более 200 жилых домов. Подверглись разрушениям также 46 школ, 30 детских садов и более 70 объектов городской инфраструктуры", - написал Кличко.

По словам мэра столицы, сейчас заканчивается исчисление стоимости восстановления поврежденных домов и т. д.

"Мы заканчиваем их обследовать и разрабатываем сметы, чтобы определиться с объемом работ и стоимостью восстановления поврежденного жилья и объектов. Мы все отстроим! Киев выстоит, Украина одержит победу!"- добавил Кличко.

Напомним, 28 апреля российские военные нанесли ракетные удары по Киеву, в результате которого было попадание в жилой дом в Шевченковском районе столицы, тогда погиб один человек.

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