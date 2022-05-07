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Стало відомо, скільки з початку війни в Києві зруйновано будинків, шкіл та дитсадків

Фото: від початку війни у Києві через обстріли пошкоджені 200 будинків (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

Від початку повномасштабного російського вторгнення у Києві через обстріли пошкоджені понад 200 будинків. Також зруйновано 46 шкіл та 30 дитсадків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка в Telegram.

"У столиці обстрілами пошкоджені понад 200 житлових будинків. Зазнали руйнувань також 46 шкіл, 30 дитячих садочків та понад 70 обʼєктів міської інфраструктури", - написав Кличко.

За словами мера столиці, наразі закінчується обчислення вартості відновлення пошкоджених об'єктів.

"Ми закінчуємо їх обстежувати і розробляємо кошториси, щоб визначитися з обсягом робіт і вартістю відновлення пошкодженого житла та об‘єктів. Ми все відбудуємо! Київ вистоїть, Україна переможе!" - додав Кличко.

Нагадаємо, 28 квітня російські військові завдали ракетних ударів по Києву, внаслідок якого було влучання в житловий будинок в Шевченківському районі столиці, тоді загинула одна людина.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Віталий КличкоКиїв