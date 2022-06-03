Стало известно, сколько иностранных судов заблокировано в украинских портах
В украинских морских портах в результате нападения России на Украину и перекрытия морских торговых путей остаются заблокированными 68 иностранных торговых судов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ЦТС.
Из общего количества 19 судов должны были перевозить продовольственные грузы. Во временно оккупированном Херсоне осталось восемь заблокированных судов, в Мариуполе – шесть единиц. Сообщается, что часть судов из захваченных портов оккупанты вывели в российские города самостоятельно.
Напомним, ранее министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявлял, что союзникам Украины необходимо создать военно-морскую коалицию, чтобы помочь снять российскую блокаду портов в Черном море. Это позволит предотвратить продовольственный кризис.
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