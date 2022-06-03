Стало відомо, скільки іноземних суден заблоковано в українських портах
В українських морських портах в результаті нападу Росії на Україну і перекриття морських торгових шляхів залишаються заблокованими 68 іноземних торгових суден.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ЦТС.
Із загальної кількості 19 суден мали перевозити продовольчі вантажі. В тимчасово окупованому Херсоні залишилося вісім заблокованих суден, в Маріуполі-шість одиниць. Повідомляється, що частину суден із захоплених портів окупанти вивели в російські міста самостійно.
Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявляв, що союзникам України необхідно створити військово-морську коаліцію, щоб допомогти зняти російську блокаду портів у Чорному морі. Це дозволить запобігти продовольчу кризу.
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