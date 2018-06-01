Стало известно, сколько депутатов пропустили все заседания Рады в мае

В мае 162 нардепа посетили все пленарные заседания

В мае 162 народных депутата Верховной рады Украины посетили все пленарные заседания. Всего за месяц произошло 12 заседаний, передает "Комитет избирателей Украины" (КИУ).

Согласно информации КИУ, ни разу не были зарегистрированы в зале Рады 11 депутатов: Андрей Белецкий, Дмитрий Ярош, Евгений Мураев, Сергей Мельничук (все внефракционные), Денис Дзензерский ("Народный фронт"), Петр Сабашук ("Блок Петра Порошенко").

Кроме того, традиционно не присутствовали в Раде депутаты Евгений Бакулин ("Оппозиционный блок"), Александр Онищенко и Сергей Клюев (внефракционные). Не посещал Раду также Вячеслав Константиновский, который написал заявление о сложении депутатских полномочий и Надежда Савченко, которая содержится под стражей.

Отмечается, что среди фракций и групп Верховной рады низкие показатели посещения в "Воли Народа" и "Видродження". По данным письменной регистрации в среднем на заседаниях отсутствовали по неизвестным причинам треть депутатов этих групп. Также низкие показатели в депутатов "Оппозиционного блока". По неизвестным причинам заседание пропустили 28% депутатов фракции.

Фото: (cvu.org.ua)

Напомним, в мае лидеры трех фракций Верховной рады пропустили более половины голосований.