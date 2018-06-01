Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Стало известно, сколько депутатов пропустили все заседания Рады в мае

НовостиОбщество    01.06.2018 - 15:41
Иллюстративное фото: Верховная рада (РБК-Украина)
Иллюстративное фото: Верховная рада (РБК-Украина)

В мае 162 нардепа посетили все пленарные заседания

В мае 162 народных депутата Верховной рады Украины посетили все пленарные заседания. Всего за месяц произошло 12 заседаний, передает "Комитет избирателей Украины" (КИУ).

Согласно информации КИУ, ни разу не были зарегистрированы в зале Рады 11 депутатов: Андрей Белецкий, Дмитрий Ярош, Евгений Мураев, Сергей Мельничук (все внефракционные), Денис Дзензерский ("Народный фронт"), Петр Сабашук ("Блок Петра Порошенко").

Кроме того, традиционно не присутствовали в Раде депутаты Евгений Бакулин ("Оппозиционный блок"), Александр Онищенко и Сергей Клюев (внефракционные). Не посещал Раду также Вячеслав Константиновский, который написал заявление о сложении депутатских полномочий и Надежда Савченко, которая содержится под стражей.

Отмечается, что среди фракций и групп Верховной рады низкие показатели посещения в "Воли Народа" и "Видродження". По данным письменной регистрации в среднем на заседаниях отсутствовали по неизвестным причинам треть депутатов этих групп. Также низкие показатели в депутатов "Оппозиционного блока". По неизвестным причинам заседание пропустили 28% депутатов фракции.

Фото: (cvu.org.ua) 

Напомним, в мае лидеры трех фракций Верховной рады пропустили более половины голосований.

Парламенты Западной Европы до сих пор не отреагировали на голодовку политзаключенных в РФ, - Геращенко Депутаты Рады зарегистрировали в Конституционном суде представление на Денисову
Теги публикации: Верховная Рада, депутаты, КИУ  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
"Так облажаться – надо уметь": Забужко заявила, что "спецоперация Бабченко" – мощный удар по ФСБ
"У него выпало два зуба": Собчак рассказала, как чувствует себя Сенцов
Украинка приехала на российский детский конкурс в оккупированный Крым
"Сильно изменился": фото с постаревшим Савиком Шустером удивили сеть
On Top