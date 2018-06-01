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Стало відомо, скільки депутатів пропустили всі засідання Ради у травні

НовиниСуспільство    01.06.2018 - 15:41
Ілюстративне фото: Верховна рада (РБК-Україна)
Ілюстративне фото: Верховна рада (РБК-Україна)

У травні 162 нардепа відвідали всі пленарні засідання

У травні 162 народних депутати Верховної ради України відвідали всі пленарні засідання. Всього за місяць відбулося 12 засідань, передає "Комітет виборців України" (КИУ).

Згідно з інформацією КВУ, жодного разу не були зареєстровані в залі Ради 11 депутатів: Андрій Білецький, Дмитро Ярош, Євген Мураєв, Сергій Мельничук (всі позафракційні), Денис Дзензерський ("Народний фронт"), Петро Сабашук ("Блок Петра Порошенка").

Крім того, традиційно не були присутні в Раді депутати Євген Бакулін ("Опозиційний блок"), Олександр Онищенко та Сергій Клюєв (позафракційні). Не відвідував Раду також В'ячеслав Костянтинівський, який написав заяву про складання депутатських повноважень і Надія Савченко, яка утримується під вартою.

Наголошується, що серед фракцій і груп Верховної ради низькі показники відвідування у "Волі Народу" і "Відродження". За даними письмової реєстрації в середньому на засіданнях були відсутні з невідомих причин третина депутатів цих груп. Також низькі показники у депутатів "Опозиційного блоку". З невідомих причин пропустили засідання 28% депутатів фракції.

Фото: (cvu.org.ua)

Нагадаємо, у травні лідери трьох фракцій Верховної ради пропустили більше половини голосувань.

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Теги публікації: Верховна Рада, депутаты, КИУ  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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