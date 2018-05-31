В мае три лидера фракций пропустили половину голосований, - КИУ

Самые низкие показатели голосований у председателя ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко

Лидер трех фракций Верховной рады пропустили более половины голосований, которые состоялись в мае. Всего за месяц было проведено 12 пленарных заседаний, во время которых произошло 462 голосования, передает "Комитет избирателей Украины" (КИУ).

Так, самые низкие показатели голосований у председателя ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко, она приняла участие в 1% голосований за месяц. Политик проголосовала 7 раз. Лидер "Батькивщины" была письменно зарегистрирована на восьми пленарных заседаниях.

Сопредседатель "Оппозиционного блока" Юрий Бойко принял участие в 6% голосований, в частности он нажал "за", "против" или "воздержался" 28 раз. Бойко был зарегистрирован почти на всех (11 из 12) заседаниях ВР.

Другой сопредседатель "Оппозиционного блока" Александр Вилкул принял участие в 8% голосований.

Также низкие показатели голосований в Олега Ляшко. Лидер РПЛ принял участие в 35% голосований (166 из 462).

Фото: (cvu.org.ua)

Напомним, мае 15 народных депутатов Верховной рады Украины не проголосовали ни разу.