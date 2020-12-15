Стало известно, сколько из бюджета идет средств на одного сотрудника НАБУ

Расходы на одного сотрудника бюро в год составляют 1,32 млн грн
Расходы на 1 сотрудника Национального антикоррупционного бюро Украины в год составляют 1,32 млн грн при общем количестве в 700 работников НАБУ. В то же время сумма реально возмещенных убытков составляет лишь 75,5 млн грн.
Об этом говорится в инфографике на сайте Национальной полиции Украины.
В частности, сообщается, что при бюджете в 0,9 млрд грн в год 700 работников НАБУ вернули только 75,5 млн возмещенных убытков грн в государственный бюджет. Тогда как зарплаты работников НАБУ являются рекордными среди всех работников правоохранительных органов Украины.
Также работники НАБУ получают надбавки:
Для сравнения, ставка учителя (из расчета 18 часов в неделю) с сентября повысилась и составляет 4050 гривен. Ставка учителя I категории с сентября 2020 составляет 5051 гривен. У учителя высшей категории с сентября этого года оклад составляет 5385 гривен.
Напомним, ранее также сообщалось, что директор НАБУ Артем Сытник в ноябре заработал чуть больше 215 000 гривен. Его заместители - от 130 до 194 тысяч.
Как известно, год назад решением суда Артем Сытник был признан виновным в совершении коррупционного правонарушения и внесен в реестр коррупционеров НАПК.