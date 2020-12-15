Стало відомо, скільки з бюджету йде коштів на одного працівника НАБУ

Витрати на 1 співробітника Національного антикорупційного бюро України в рік складають 1,32 млн грн при загальній кількості 700 працівників НАБУ. Водночас сума реально відшкодованих збитків становить лише 75,5 млн грн.

Про це йдеться в інфографіці на сайті Національної поліції України.

Зокрема, повідомляється, що при бюджеті в 0,9 млрд грн на рік 700 працівників НАБУ повернули лише 75,5 млн відшкодованих збитків грн в державний бюджет. Тоді як зарплати працівників НАБУ є рекордними серед усіх працівників правоохоронних органів України.

За словами заступника голови комітету з питань правоохоронної діяльності Григорія Мамки, розміри посадових окладів на 2020 рік в НАБУ складають:

директор НАБУ - 200 тис. грн;

перший заступник і заступник директора НАБУ - 100 тис. грн;

керівник управління - 75,6 тис. грн;

директор територіального управління - 63 тис. грн;

звичайний детектив НАБУ - 47,7 тис. грн.

Також працівники НАБУ отримують надбавки:

за вислугу років: до 5 років - 15%, понад 5 років - 20%, понад 10 років - 30%, понад 15 років - 40%;

за науковий ступінь - до 20%;

за роботу, яка передбачає доступ до державної таємниці - до 10%.

Для порівняння, ставка вчителя (з розрахунку 18 годин на тиждень) з вересня підвищилася і становить 4050 гривень. Ставка вчителя I категорії з вересня 2020 становить 5051 грн. У вчителя вищої категорії з вересня цього року оклад становить 5385 грн.

Нагадаємо, раніше також повідомлялося, що директор НАБУ Артем Ситник в листопаді заробив трохи понад 215 000 гривень. Його заступники - від 130 до 194 тисяч.

Як відомо, рік тому рішенням суду Артем Ситник був визнаний винним у вчиненні корупційного правопорушення і внесений до реєстру корупціонерів НАПК.