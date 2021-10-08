ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Стало відомо, скільки коштуватиме і звідки полетить українська космічна ракета

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 08 жовтня 2021 09:02
Стало відомо, скільки коштуватиме і звідки полетить українська космічна ракета Фото: голова Державного космічного агентства Володимир Тафтай (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець, Олег Черниш

В рамках космічної програми в Україні протягом 5 років планується реалізувати проект щодо створення вітчизняної ракети. Її запуск може відбутися з акваторії Атлантичного або Індійського океану.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів голова Державного космічного агентства Володимир Тафтай.

"Всі цілі, прописані в космічній програмі, зокрема і створення космічної ракети, вони не просто реалістичні, а такі, які обов'язково повинні бути виконані в рамках цієї програми. По закінченню 5 років ми повинні отримати ці проекти готовими і працюючими", - розповів Тафтай.

За його словами, це буде ракета легкого класу, на фінансування якої необхідно 4,8 млрд гривень.

"У рамках реалізації цього проекту буде прорахована оптимальна точка для морського запуску. Швидше за все, це буде Атлантичний океан, але також розглядалися точки старту з Індійського океану", - уточнив Тафтай.

Читайте РБК-Україна в Google News
Госкосмос
NEWS
Нова справа проти Медведчука: в чому підозрюють нардепа
Нова справа проти Медведчука: в чому підозрюють нардепа
DAILY
Голова Держкосмосу Володимир Тафтай: Україна обов'язково претендуватиме на ресурси Місяця
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Голова Держкосмосу Володимир Тафтай: Україна обов'язково претендуватиме на ресурси Місяця