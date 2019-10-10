Стало известно, сколько будет длиться пресс-марафон Зеленского

Пресс-марафон президента Владимира Зеленского будет длиться около 10 часов. Об этом написала пресс-секретарь президента Юлия Мендель в Facebook.

Она сообщила, что есть журналисты, которые не попали в список аккредитованных. Это те, которые предоставляли от редакции больше людей, чем было обусловлено требованиями пресс-службы; в которых не было удостоверения журналиста; написали после окончания срока аккредитации.

Отметим, что на пресс-марафон аккредитованы более 300 журналистов. Согласно анонсированному формату мероприятия, представители медиа будут задавать вопросы главе государства группами по 7-10 человек. Группы будут сменять друг друга каждые полчаса.

РБК-Украина писало, что вчера Офис президента анонсировал встречу Зеленского со СМИ. Она начинается сегодня в 10 утра.

"Формат мероприятия: представители медиа будут задавать вопросы главе государства группами по 7-10 человек. Группы будут сменять друг друга каждые полчаса. Формироваться они будут по списку аккредитации", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, два месяца назад Владимир Зеленский дал интервью по случаю 100 дней своего президентства актеру из сериала "Слуга народа" Станиславу Боклану.

До этого заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко заявлял, что Зеленский даст пресс-конференцию по случаю 100 дней президентства.