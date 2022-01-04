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Стало известно, сколько беженцев приняла Украина в 2021

Автор: Олег Черныш

Государственная миграционная служба Украины постоянно работает с выходцами из стран, в которых идет гражданская война или имеются определенные внутренние конфликты. Защита предоставляется иностранцам и лицам без гражданства, которые в этом нуждаются.

Об этом глава Государственной миграционной службы Наталья Науменко сказала в интервью РБК-Украина.

По словам, з 2021 году в миграционные органы с заявлением о признании беженцем или лицом, нуждающимся в дополнительной защите, обратилось 546 граждан Афганистана, 104 гражданина Беларуси, 78 граждан Российской Федерации, 38 граждан Сирии.

В течение года в соответствии с решениями ГМС беженцами или лицами, которые нуждаются в дополнительной защите, признаны 106 граждан Афганистана, 24 граждан Беларуси, 68 граждан России, 58 граждан Сирии, сообщила Науменко.

"То есть мы предоставляем защиту иностранцам и лицам без гражданства, которые в этом нуждаются", - добавила глава Государственной миграционной службы.

Напомним, по данным Госстата, за январь-октябрь 2021 года, миграционный прирост в Украине составил 15 473 человек (в 2020 году - 6 852).

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ГМС