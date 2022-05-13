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Стало известно, сколько автомобилей приобрели украинцы в апреле

Сервисный центр МВД (Фото: vsim.ua)
Автор: Константин Широкун

Сервисные центры МВД в апреле зарегистрировали 87 025 транспортных средств. В эту цифру включены и первые регистрации в Украине при ввозе из-за рубежа, и повторные регистрации при перепродаже внутри страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Auto24.

Первую регистрацию в Украине прошли 39 795 машин. В этом значении и новые, и подержанные автомобили, ввезенные как частными лицами, так и проданные официальными импортерами в автосалонах. Также в апреле впервые водительское удостоверение получили 60 616 украинцев, обменяли "права" 33 289 человек, еще 6 827 граждан свой документ восстановили.

Ранее мы писали, что завод "Еврокар" возобновляет производство автомобилей Skoda в Украине. Первые экземпляры после российского вторжения на автозаводе в Закарпатской области будут собраны уже в июне.

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