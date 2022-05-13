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Стало відомо, скільки автомобілів придбали українці в квітні

Сервісний центр МВС (Фото: vsim.ua)
Автор: Константин Широкун

Сервісні центри МВС у квітні зареєстрували 87 025 транспортних засобів. У цю цифру включені і перші реєстрації в Україні при ввезенні з-за кордону, і повторні реєстрації при перепродажі всередині країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Auto24.

Першу реєстрацію в Україні пройшли 39 795 машин. У цьому значенні і нові, і старі автомобілі, ввезені як приватними особами, так і продані офіційними імпортерами в автосалонах. Також у квітні вперше водійське посвідчення отримали 60 616 українців, обміняли "права" 33 289 осіб, ще 6 827 громадян свій документ відновили.

Раніше ми писали, що завод "Єврокар" відновлює виробництво автомобілів Skoda в Україні. Перші екземпляри після російського вторгнення на автозаводі в Закарпатській області будуть зібрані вже в червні.

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Продаж автомобілів