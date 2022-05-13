Завод "Еврокар" возобновляет производство автомобилей Skoda в Украине

В пресс-службе компании отмечают, что первые товарные машины после вынужденной остановки завод произведет в июне 2022 года. Официальный срок поставки составит до 280 дней, однако фактически он будет зависеть от количества заказов в очереди и может быть меньше. На сегодняшний день на заводе в Закарпатской области производят кроссоверы Skoda Kodiaq и Skoda Karoq.