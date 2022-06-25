Стало известно, сколько аккаунтов и YouTube-каналов было заблокировано из-за поддержки РФ в Украине

По требованию СБУ заблокировано около 500 пророссийских Youtube-каналов с аудиторией более 15 млн подписчиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прес-центр СБУ.

"Передано на блокировку 1529 Telegram-каналов и ботов, 426 аккаунтов в Instagram, 93 - в Facebook, 1050 - в TikTok", - говорится в сообщении.

Украинцам напомнили, что каждый может присоединиться к информационной борьбе. Для этого в СБУ просят отправлять на официальный чат-бот t.me/Traitor_Search_bot информацию об интернет-агентах, которые "сливают" врагу важные данные или распространяют в соцсетях контент в поддержку захватчиков.