Стало известно, сколько аккаунтов и YouTube-каналов было заблокировано из-за поддержки РФ в Украине
По требованию СБУ заблокировано около 500 пророссийских Youtube-каналов с аудиторией более 15 млн подписчиков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прес-центр СБУ.
"Передано на блокировку 1529 Telegram-каналов и ботов, 426 аккаунтов в Instagram, 93 - в Facebook, 1050 - в TikTok", - говорится в сообщении.
Украинцам напомнили, что каждый может присоединиться к информационной борьбе. Для этого в СБУ просят отправлять на официальный чат-бот t.me/Traitor_Search_bot информацию об интернет-агентах, которые "сливают" врагу важные данные или распространяют в соцсетях контент в поддержку захватчиков.
Как сообщалось, за время работы чат-бота "єВорог" украинцы отправили более 940 заявок о коллаборантах. Все заявки переданы в Службу безопасности Украины.
Напомним, ранее украинцам рассказали, как не подвергать себя опасности во время съемки оккупантов для чат-бота "єВорог".
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