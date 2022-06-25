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Стало відомо, скільки акаунтів та Youtube-каналів було заблоковано через підтримку РФ в Україні

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Україна, Субота 25 червня 2022 13:24
Стало відомо, скільки акаунтів та Youtube-каналів було заблоковано через підтримку РФ в Україні Фото: люди в соцмережах (РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

На вимогу СБУ заблоковано майже 500 проросійських Youtube-каналів з аудиторією більше 15 млн підписників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.

"Передано на блокування 1529 Telegram-каналів і ботів, 426 акаунтів в Instagram, 93 - в Facebook, 1050 - в TikTok", - йдеться в повідомленні.

Українцям нагадали, що кожен може долучитися до інформаційної боротьби. Для цього в СБУ просять надсилати на офіційний чат-бот t.me/Traitor_Search_bot інформацію про інтернет-агентів, які "зливають" ворогу важливі дані або поширюють у соцмережах контент на підтримку загарбників.

Як повідомлялося, за час роботи чат-бота "ЄВоріг" українці відправили понад 940 заявок про колаборантів. Усі заявки передано до Служби безпеки України.

Нагадаємо, раніше українцям розповіли, як не наражати себе на небезпеку під час зйомки окупантів для чат-бота "єВороґ".

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Служба безпеки України
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