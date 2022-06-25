Стало відомо, скільки акаунтів та Youtube-каналів було заблоковано через підтримку РФ в Україні

На вимогу СБУ заблоковано майже 500 проросійських Youtube-каналів з аудиторією більше 15 млн підписників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.

"Передано на блокування 1529 Telegram-каналів і ботів, 426 акаунтів в Instagram, 93 - в Facebook, 1050 - в TikTok", - йдеться в повідомленні.

Українцям нагадали, що кожен може долучитися до інформаційної боротьби. Для цього в СБУ просять надсилати на офіційний чат-бот t.me/Traitor_Search_bot інформацію про інтернет-агентів, які "зливають" ворогу важливі дані або поширюють у соцмережах контент на підтримку загарбників.