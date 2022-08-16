Стало известно, что россияне хранили на аэродроме под Джанкоем

Незадолго до взрывов в районе Джанкоя российские оккупанты значительно усилили ПВО. Предварительно там насчитывалось около 50 единиц различной техники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СтратКом ВСУ.
В районе аэродрома вблизи Джанкой было развернуто, по предварительным данным:
К тому же в районе железнодорожной станции "Азовская" производилась разгрузка:
"Кроме того, на аэродроме было сосредоточено 440 ТПК (транспортно-пусковые контейнеры, - ред.)", – говорится в сообщении.
Как добавляют в ведомстве, эти ТПК там были сконцентрированы в таком количестве не столько для защиты воздушного пространства, сколько для отправки в Херсонскую и Запорожскую области для обстрелов Николаева и Запорожья.
"Особенно накануне и непосредственно 24 августа", - подчеркивают в СтратКоме.
Напомним, утром 16 августа во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы. В Джанкойском районе сдетонировало хранилище боеприпасов.
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