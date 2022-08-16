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Стало відомо, що росіяни зберігали на аеродромі під Джанкоєм

Фото: аеродром під Джанкоєм (ілюстрація/Getty Images Maxar Technologies)
Автор: Наталія Гурковська

Незадовго до вибухів в районі Джанкоя російські окупанти значно посилили ППО. Попередньо там налічувалося близько 50 одиниць різної техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СтратКом ЗСУ.

У районі аеродрому поблизу Джанкою було розгорнуто, по попереднім даним:

  • щонайменше 8 ЗРС С-400;
  • 3 ЗРК С-300;
  • 5 ЗРПК "Панцир-С1".

До того ж у районі залізничної станції "Азовська" проводилося розвантаження:

  • 17 ББМ;
  • 10 САУ "Гвоздика";
  • 7 САУ "Мста-С";
  • 2 САУ "Піон";
  • 3 РСЗВ БМ-21 "Град", а також боєприпасів.

"Крім того, на аеродромі було зосереджено 440 ТПК (транспортно-пускові контейнери, - ред.)", - йдеться в повідомленні.

Як додають у відомстві, ці ТПК там були сконцентровані в такій кількості не так для захисту повітряного простору, як для відправлення до Херсонської та Запорізької областей для обстрілів Миколаєва та Запоріжжя.

"Особливо напередодні та безпосередньо 24 серпня", - підкреслюють у СтратКомі.

Нагадаємо, вранці 16 серпня у тимчасово окупованому Криму прогриміли вибухи. У Джанкойському районі здетонувало сховище боєприпасів.

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Крим