Стало відомо, що росіяни зберігали на аеродромі під Джанкоєм

Незадовго до вибухів в районі Джанкоя російські окупанти значно посилили ППО. Попередньо там налічувалося близько 50 одиниць різної техніки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СтратКом ЗСУ.
У районі аеродрому поблизу Джанкою було розгорнуто, по попереднім даним:
До того ж у районі залізничної станції "Азовська" проводилося розвантаження:
"Крім того, на аеродромі було зосереджено 440 ТПК (транспортно-пускові контейнери, - ред.)", - йдеться в повідомленні.
Як додають у відомстві, ці ТПК там були сконцентровані в такій кількості не так для захисту повітряного простору, як для відправлення до Херсонської та Запорізької областей для обстрілів Миколаєва та Запоріжжя.
"Особливо напередодні та безпосередньо 24 серпня", - підкреслюють у СтратКомі.
Нагадаємо, вранці 16 серпня у тимчасово окупованому Криму прогриміли вибухи. У Джанкойському районі здетонувало сховище боєприпасів.
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