Стало відомо, що росіяни зберігали на аеродромі під Джанкоєм

У районі аеродрому поблизу Джанкою було розгорнуто, по попереднім даним:

щонайменше 8 ЗРС С-400;

3 ЗРК С-300;

5 ЗРПК "Панцир-С1".

До того ж у районі залізничної станції "Азовська" проводилося розвантаження:

17 ББМ;

10 САУ "Гвоздика";

7 САУ "Мста-С";

2 САУ "Піон";

3 РСЗВ БМ-21 "Град", а також боєприпасів.

"Крім того, на аеродромі було зосереджено 440 ТПК (транспортно-пускові контейнери, - ред.)", - йдеться в повідомленні.

Як додають у відомстві, ці ТПК там були сконцентровані в такій кількості не так для захисту повітряного простору, як для відправлення до Херсонської та Запорізької областей для обстрілів Миколаєва та Запоріжжя.

"Особливо напередодні та безпосередньо 24 серпня", - підкреслюють у СтратКомі.