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Стало известно, как РФ скрывает реальные потери в войне с Украиной

Автор: Наталия Гурковская

Чтобы скрыть потери, российская сторона сжигает тела погибших в Украине солдат в передвижных крематориях или в безымянных могилах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegraph.

"Если бы я был солдатом и знал, что мои генералы так мало верят в меня, что ходят за мной полем боя с мобильным крематорием, или я был бы матерью или отцом сына, потенциально отправленным в зону боевых действий, а мое правительство решило бы, что способ скрыть потерю - это мобильный крематорий, я был бы глубоко озабочен", - говорится в сообщении.

Журналисты называют это "очень ужасным побочным эффектом" того, как россияне относятся к своим силам.

"Это, вероятно, все то, что следует знать о российском режиме", - отмечают авторы статьи.

Как пишет Washington Post, по всей России появились группы протеста, состоящие в большей степени из матерей пропавших без вести и погибших солдат.

По их словам, российские военные командиры заставляли солдат нелегально воевать в Украине, "пока матери анонимно получают гробы со своими сыновьями".

Как сообщалось, РБК-Украина собрало все оперативные новости о событиях в Украине в отдельную онлайн-трансляцию.

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Война в Украине