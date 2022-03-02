Стало відомо, як РФ приховує реальні втрати у війні з Україною

Щоб приховати втрати, російська сторона спалює тіла загиблих в Україні солдатів у пересувних крематоріях або безіменних могилах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegraph.
"Якби я був солдатом і знав, що мої генерали так мало вірять у мене, що ходять за мною полем бою з мобільним крематорієм, або я був би матір'ю або батьком сина, потенційно відправленим у зону бойових дій, а мій уряд вирішив би, що спосіб приховати втрату - це мобільний крематорій, я був би глибоко стурбований", - йдеться в повідомленні.
Журналісти називають це "дуже жахливим побічним ефектом" того, як росіяни ставляться до своїх сил.
"Це, ймовірно, все те, що слід знати про російський режим", - зазначають автори статті.
Як пише Washington Post, по всій Росії вже з'явилися групи протесту, які складаються переважно з матерів зниклих безвісти і загиблих солдатів.
За їхніми словами, російські військові командири змушували солдатів нелегально воювати в Україні, "поки матері анонімно отримують труни зі своїми синами".
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