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Стало известно, что рассматривал Кабмин на внеочередном заседании

Автор: Анастасия Рокитна

Вчера Кабинет министров Украины провел внеочередное заседание. На нем рассмотрели два постановления.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Правительственный портал".

В частности, на заседании принято распоряжение подать на ратификацию Верховной радой соглашение между правительствами Украины, Британии и Северной Ирландии относительно официальной кредитной поддержки развития возможностей Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

Также правительство приняло постановление, что глава областной, Киевской и Севастопольской городской, районной в г. Киеве и Севастополе госадминистрации назначается на должность и освобождается с должности президентом Украины по представлению Кабинета министров Украины в соответствии с предложениями премьер-министра Украины.

Также глава районной в Автономной Республике Крым, районной госадминистрации назначается на должность и освобождается с должности президентом Украины по представлению Кабинета министров Украины в соответствии с предложениями главы Совета министров Автономной Республики Крым и глав областных госадминистраций.

РБК-Украина писало, что вчера состоялось внеочередное заседание правительства.

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Кабинет Министров Украины