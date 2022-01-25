Стало известно, что рассматривал Кабмин на внеочередном заседании

Вчера Кабинет министров Украины провел внеочередное заседание. На нем рассмотрели два постановления.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на " Правительственный портал ".

В частности, на заседании принято распоряжение подать на ратификацию Верховной радой соглашение между правительствами Украины, Британии и Северной Ирландии относительно официальной кредитной поддержки развития возможностей Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

Также правительство приняло постановление, что глава областной, Киевской и Севастопольской городской, районной в г. Киеве и Севастополе госадминистрации назначается на должность и освобождается с должности президентом Украины по представлению Кабинета министров Украины в соответствии с предложениями премьер-министра Украины.

Также глава районной в Автономной Республике Крым, районной госадминистрации назначается на должность и освобождается с должности президентом Украины по представлению Кабинета министров Украины в соответствии с предложениями главы Совета министров Автономной Республики Крым и глав областных госадминистраций.