RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Стало відомо, що розглядав Кабмін на позачерговому засіданні

Автор: Анастасія Рокитна

Вчора Кабінет міністрів України провів позачергове засідання. На ньому розглянули дві постанови.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Урядовий портал".

Зокрема, на засіданні принято розпорядження подати на ратифікацію Верховною радою угоду між урядами України, Британії та Північної Ірландії щодо офіційної кредитної підтримки розвитку спроможностей Військово-морських сил Збройних сил України.

Також уряд прийняв постанову, що голова обласної, Київської та Севастопольської міської, районної у м. Києві та Севастополі держадміністрації призначається на посаду та звільняється з посади президентом України за поданням Кабінету міністрів України згідно з пропозиціями прем’єр-міністра України.

Також голова районної в Автономній Республіці Крим, районної держадміністрації призначається на посаду та звільняється з посади президентом України за поданням Кабінету міністрів України відповідно до пропозицій голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим та голів обласних держадміністрацій.

РБК-Україна писало, що вчора відбулось позачергове засідання уряду.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кабінет Міністрів України