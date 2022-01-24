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Кабмин сегодня соберется на внеочередное заседание

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Киев, Понедельник 24 января 2022 18:14
Кабмин сегодня соберется на внеочередное заседание Фото: Кабмин собирается на внеочередное заседание (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владислав Красинский

Кабинет министров соберется на внеочередное заседание вечером в понедельник, 24 января. Оно должно начаться в 19:00.

Об этом РБК-Украина сообщил информированный источник.

Повестка заседания на данный момент не раскрывается.

Напомним, перед этим президент Владимир Зеленский созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. На повестку заседания СНБО вынесли, в частности, вопросы мер по обеспечению национальной безопасности от внутренних и внешних угроз.

Заседание СНБО должно завершиться около 18:30. Именно после этого должно начаться внеочередное заседание Кабмина.

РБК-Украина рассказывало, какие еще вопросы будут рассматриваться на заседании СНБО.

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