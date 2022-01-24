Кабмин сегодня соберется на внеочередное заседание
Фото: Кабмин собирается на внеочередное заседание (Виталий Носач, РБК-Украина)
Кабинет министров соберется на внеочередное заседание вечером в понедельник, 24 января. Оно должно начаться в 19:00.
Об этом РБК-Украина сообщил информированный источник.
Повестка заседания на данный момент не раскрывается.
Напомним, перед этим президент Владимир Зеленский созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. На повестку заседания СНБО вынесли, в частности, вопросы мер по обеспечению национальной безопасности от внутренних и внешних угроз.
Заседание СНБО должно завершиться около 18:30. Именно после этого должно начаться внеочередное заседание Кабмина.
РБК-Украина рассказывало, какие еще вопросы будут рассматриваться на заседании СНБО.